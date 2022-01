Leerkracht onder vuur omdat hij vechtende leerling hardhandig tegen de grond werkt in Antwerpse school Pius X

De video, in totaal slechts 14 seconden lang, werd dinsdagavond op Twitter gepost via een anonieme account. Op de beelden is te zien hoe een jongen naar een andere leerling stapt na een vermoedelijk eerdere woordenwisseling en hem duwt. Op dat moment komt de leerkracht in kwestie tussen.

Terwijl hij de jongen vastpakt, trapt die nog richting de buik van de andere leerling. De leerkracht pakt de jongen op, smijt hem op de grond en neemt hem mee richting een klaslokaal. Op dat moment stopt het beeld.

“Is dit wat er wordt toegelaten op het grote fameuze heilige Pius-X instituut? Waar de prins op school zat? Dé school die leerlingen graag willen begeleiden? Waar een leerkracht gewoon toekijkt hoe zijn collega een kind van 13 à 14 jaar neergooit? Schandalig!”, zo spuwt de anonieme Twitteraar zijn gal.

Fysieke integriteit

Het incident dateert van afgelopen maandag, kort na de middag. De directie van de school zegt dat ze het incident ernstig nemen, maar vraagt om de sereniteit te bewaren. “De fysieke integriteit van onze leerlingen en ons personeel is voor ons belangrijk”, aldus Priscilla Joos, directeur van de middenschool, en Jan Maddens, directeur van de bovenbouw, in een brief naar de ouders.

“We betreuren dit incident ten zeerste, net als de impact hiervan. We gaan met de betrokkenen in gesprek en beraden ons over verdere stappen. Omwille van privacyredenen kunnen we niet verder op details ingaan”, aldus de directie nog.

Het filmpje wordt druk gedeeld op sociale media, maar tegelijk nemen heel wat leerlingen het ook op voor de betrokken leerkracht. “Als je de leerkracht kent of ooit al met hem hebt gepraat, weet je hoogstwaarschijnlijk dat hij een van de sympathiekste, behulpzame en liefste studiemeesters is en hij verdient dit echt niet”, klinkt het onder meer op Instagram.

(jtp)