Kim Kardashian reageert op bewering Kanye West over vermeende tweede sekstape: “Er was niks seksueels te zien”

De Yeezy-modeontwerper en rapper vertelde afgelopen maandag in een interview met Hollywood Unlocked dat, ondanks zijn nog lopende scheiding van Kardashian, hij haar naar verluidt de ultieme dienst heeft bewezen en de sekstape heeft tegengehouden.

“Toen ik de tape aan haar gaf, huilde ze toen ze hem zag”, vertelt West. ”Weet je waarom ze huilde toen ze de video zag? Omdat het vertegenwoordigt hoeveel ze is gebruikt. Het staat voor hoeveel mensen niet van haar houden en haar alleen als een product zien.”

Kim ontkent nu via een woordvoerder het bestaan van een tweede sekstape. “Er was niets seksueels te zien, enkel beelden in het vliegtuig op weg naar Mexico en beelden in een club en restaurant op dezelfde reis”, klinkt het uit het kamp van de 41-jarige realityster. ”Kim blijft vast bij haar overtuiging dat er geen nieuwe tweede sekstape bestaat. Na twintig jaar wil ze dit hoofdstuk echt achter zich laten en zich in plaats daarvan richten op de positieve dingen die ze blijft doen als moeder en ondernemer.”

In 2000 maakte Kardashian samen met haar toenmalige vriend Ray J een sekstape die zeven jaar later – toen het koppel al uit elkaar was – uitlekte en in geen tijd de wereld rondging.

Kardashian vroeg in februari 2021 de scheiding aan van West, na een huwelijk van bijna zeven jaar.