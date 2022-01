OPROEP. Nederlands gerecht stopt met faxen, maar fax jij nog?

Wie geboren is in de 21ste eeuw heeft er misschien nog nooit eentje van dichtbij gezien. Tot de opkomst van het internet was de reutelende fax nochtans een populair communicatiemiddel om geschreven documenten vel per vel door te sturen. Maar de jongste jaren verhuisde de fax naar het museum. In Nederland hebben rechtbanken en gerechtshoven aangekondigd dat ze vanaf 1 februari niet meer zullen faxen. Dat nieuws werd trouwens verspreid… per fax.

jom