Is het een cocktail? Is het een dessert? Zo snel maak je de Billiestrojka

Twee ingrediënten en een minimum aan bereidingstijd: we breken records met onze Billiestrojka. In principe werkt het met elke smaak roomijs, maar de cherry on top krijg je automatisch als je het met kersenroomijs maakt. Heb je meer gasten aan tafel, zet dan gewoon een bolletje ijs voor ieders neus en de fles ijskoude wodka kan integraal mee geserveerd worden.