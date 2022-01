“Volgende Call of Duty-games ook op PlayStation te spelen”

‘Call of Duty’, een zogenaamde “first-person shooter”, is een reeks van oorlogsspellen en een van de populairste titels van uitgever Activision Blizzard. Die wordt nu opgekocht door Microsoft: het Amerikaanse technologieconcern telt bijna 69 miljard dollar neer.

Voorlopig was nog onduidelijk wat de deal zou betekenen voor populaire spellen van Activision Blizzard, zoals ‘Call of Duty’, ‘Overwatch’ en ‘Diablo’, die doorgaans op verschillende consoles en de pc verschijnen. Microsoft heeft met Xbox namelijk zelf ook een console in handen en zou gevestigde waarden voor de eigen platformen kunnen voorbehouden, ten koste van onder andere rivalen Sony met zijn PlayStation en Nintendo met zijn Switch.

Eerder verzekerde Phil Spencer, de CEO van Microsoft Gaming, op Twitter al dat “alle bestaande afspraken” tussen Sony en Activision Blizzard zouden worden nageleefd en bevestigde hij met name “onze wens om Call of Duty op PlayStation te houden”. De games uit de reeks zijn ook op de PlayStation steevast een van de meest verkochte spellen. “Sony is een belangrijk deel van onze industrie en we waarderen onze relatie”, zei Spencer.

Twee jaar

Maar wat de bestaande afspraken precies inhouden, was nog niet duidelijk. Bronnen van Bloomberg zeggen nu dat ‘Call of Duty’ alvast de komende twee jaar op PlayStation beschikbaar zal blijven. Het gaat dan om het nieuwe spel uit de ‘Modern Warfare’-verhaallijn dat naar verwachting eind dit jaar uitkomt, ontwikkeld door Infinity Ward, en de daaropvolgende game in de reeks, ontwikkeld door Treyarch. Ook de nieuwe versie van ‘Call of Duty: Warzone’, een gratis te spelen online multiplayer gelanceerd in 2020, zal op de PlayStation te spelen zijn, klinkt het.

Wat nadien de plannen met ‘Call of Duty’ zijn, is volgens de bronnen van Bloomberg nog koffiedik kijken. Microsoft wil de overname in de komende zes tot achttien maanden afronden en zal pas daarna kunnen beslissen of het toekomstige ‘Call of Duty’-titels op de PlayStation zal blijven uitbrengen.

Bij eerdere overnames van game-uitgevers en -ontwikkelaars koos Microsoft alvast de kaart van de exclusiviteit. Na de inlijving van Bethesda Softworks in 2020 werden de bestaande afspraken gerespecteerd, waarna de nieuwe spellen ‘Starfield’ en ‘Redfall’ alleen voor Xbox-consoles en Windows-computers werden aangekondigd. Ook bijvoorbeeld Obsidian Entertainment, dat in 2018 in handen kwam van Microsoft, maakt niet langer spellen voor de PlayStation.