Kaartspelers van Neos vinden nieuwe locatie in De Passage

Na wat omzwervingen zijn de leden van Neos Maaseik sinds een maand op een nieuwe locatie aan het kaarten. De Passage in de Capucienenstraat is op donderdagmiddag 'the place to be' voor de kaartspelers. Ze worden er gastvrij ontvangen en kunnen genieten van lekkere koffie en andere drankjes maar ook van de overheerlijke vlaai en koek, gebakken door de mensen van De Passage. De Passage is een ook sfeerwinkel waar je handgemaakte artikelen kan kopen, gemaakt en verkocht door mensen met een beperking. Ontspannen en goede doelen steunen kunnen dus hand in hand gaan. Een bezoek aan De Passage is dan ook de moeite waard. Heb je ook zin om bij Neos te komen kaarten dan ben je welkom op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur.