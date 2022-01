Nieuw zaakje Bocca Nera wil smaken van de cité naar hipste hoek van Hasselt brengen

Het interieur is hipper dan hip, maar bij Bocca Nera willen ze vooral iedereen aan tafel krijgen met heerlijke Italiaanse gerechtjes om te delen. “Gezellige chaos, zoals in de cité”. En dat in de nieuwste hippe hoek van Hasselt. Slagen ze in hun opzet?

Het nieuwe woonproject De Bonnefant, tegenover Z33 in Hasselt, is nog in volle ontwikkeling. Dus moest ook Bocca Nera eventjes geduld uitoefenen. Twee weken geleden kon de hippe zaak eindelijk de deuren openen. En wat een zaak is het geworden. In het ontwerp van gerenommeerd architectenbureau UAU collectiv is de blikvanger de grote verlichte wand met kleurrijke drankflessen die de nissen opvullen. Ook naast de verlichtingsinstallatie midden in de zaak kan je moeilijk kijken. Ze hangen boven gezellige muurlange banken die uitnodigen om je neer te vleien.

(lees verder onder de foto)

© Bocca Nera

Dat is net wat de zaakvoerders met Bocca Nera willen uitstralen: ongedwongen tafelen. “Ik groeide op in Waterschei. Daar komen zowat alle nationaliteiten samen”, zegt Marc Steyfkens, naast chef een van de zaakvoerders. “Er heerste altijd een ongedwongen vakantiesfeer. Die multiculturele gezelligheid wil ik hier terugbrengen met deelgerechtjes die voornamelijk Italiaans en Mediterraans geïnspireerd zijn. Maar we verrassen net zozeer met gerechtjes beïnvloed door andere landen. Samen tafelen en delen verbindt, dat leerden we in de mijncités. Goedgevulde tafels, gezellige chaos: dat gevoel willen wij nu met onze gasten delen. Het moet allemaal niet te stijf zijn”, lacht Marc. Daarom ook bocca nera, een Italiaanse knipoog naar het zwarte gezicht van de mijnwerkers.

Stevige pizza

De vegan tostada met pulled jackfruit voert je zo naar Mexico. — © luc daelemans

Kans genoeg om te delen hier. Op de kaart: naast pizza’s en sharing dishes groot en klein, ook het Bocca Sharing Menu, met een selectie aan kleine gerechtjes die goed zicht geeft op wat Bocca Nera wil bieden. Als aperitief bestellen we Bocca’s Margarita, met tequila, grand marnier en limoen. Intussen worden de eerste hapjes op tafel gezet. Na grissini met huisgemaakte hummus en olijven uit de Italiaanse hiel, volgt een gegrilde courgettebloem met een vulling van ricotta en huisgemaakte tartaar. De courgette is lekker knapperig, de vulling maakt het gerechtje fris en zacht. Met de romige burrata met paprika en artisjok blijven we in Italië, maar de chef durft ook te verrassen. Met de vegan tostada tovert hij Mexicaanse smaken op tafel, en de Bangkok Carpaccio with a bang is onze favoriet: flinterdun gerookt rundvlees met gember, chili, limoen en lente-ui. Heel verrassend.

Als hoofdgerecht werd de pizza Capricciosa geserveerd. Een echte Napolitaanse pizza om te delen, die flink vult na al die kleine starters. En dan moet het dessert nog komen: de Big Boy Brioche, een zoete Siciliaanse brioche met vanille-ijs en chocoladesaus. Lekker, maar voor mij net iets te stevig na zo’n goed gevuld menu om duimen en vingers van af te likken. Bocca Nera is geslaagd in z’n opzet: we beleefden een gezellige avond met ongedwongen tafelen die ons zowel naar Italië als ver daarbuiten voerde.

Waarom hier gaan eten?

1. Bocca Nera is een hippe nieuwkomer met tof interieur in hartje Hasselt waar je ongedwongen kan tafelen. De chef serveert er gerechten met een Italiaans en mediterraans kantje, maar ook uit andere landen in de wereld.

2. Het is er gezellig en betaalbaar. Voor een sharing menu bestaande uit fingerfood, vier kleine gerechten, een hoofdgerecht en een dessert, betaal je 40 euro per persoon.

3. Bocca Nera heeft ook een uitgebreide drankenkaart met aperitieven, cocktails, mocktails en een ruime selectie aan wijnen.

Praktisch

Adres

Bonnefantenstraat 8 in Hasselt.

Openingsuren

Van di tem vrij van 17 tot 21 uur, za van 12 tot 21 uur.

Info