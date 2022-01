Veldrijder Witse Meeussen trekt streep onder seizoen door elleboogblessure

Witse Meeussen zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 20-jarige sukkelt met een elleboogblessure, een kleine breuk in de rechterelleboog, en trekt daarom vroegtijdig een streep onder zijn veldritseizoen. Meeussen ondertekende wel een contractverlenging die hem nu tot eind 2023 bij het team Pauwels Sauzen-Bingoal houdt.

Meeussen liep bij een val tijdens het Belgische kampioenschap in Middelkerke, waarin hij bij de beloften als 5e eindigde, een breukje op in de rechterelleboog. Na de titelstrijd ging de Kempenaar ter controle naar het ziekenhuis maar daar werd de breuk niet opgemerkt. Pas toen Meeussen pijn en hinder bleef ondervinden in het gewricht, bracht een nieuw onderzoek, in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, een breukje aan het licht. De renner trekt daarom voortijdig de remmen dicht en begint straks aan de opbouw van een nieuw veldritseizoen.

“Om precies te zijn is het een subcapitale radiuskopfractuur”, verduidelijkt Witse Meeussen, zelf student in de LO en Bewegingswetenschappen. “Het gaat om een breukje dat goed zal herstellen en geen behandeling nodig heeft, maar crossen is te pijnlijk en vertraagt het herstel. Daarom neem ik nu mijn rust die normaal pas na het veldritseizoen stond gepland en herneem ik nadien iets sneller de trainingen.”

De Kempenaar won dit seizoen, op 9 oktober 2021, de Grand Prix Dohnany in Slowakije en werd daags nadien tweede in de Grand Prix Podbrezova.