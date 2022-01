Nog geen akkoord over afschaffing quarantaineregels in het onderwijs

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is het woensdagvoormiddag nog niet eens geraakt over een afschaffing van de quarantaineregels op school. De ministers van Gezondheid en Onderwijs willen eerst in de loop van de dag nog een aantal problemen uitklaren en komen dan later op de dag nog eens samen in een elektronische versie van de IMC. Normaal gezien zou er woensdag nog een beslissing moeten vallen.