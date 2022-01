Meubelstoffeerder Ozden‘Ozzy’ Akgog (52) kocht het pand en richtte er een atelier met winkel in. — © gvb

Lommel

Na een jarenlange leegstand heeft het voormalige Scapino-gebouw in Lommel opnieuw een invulling gekregen. Meubelstoffeerder Ozden ‘Ozzy’ Akgog (52) kocht het pand en richtte er een atelier met winkel in. “Maanden heeft het gekost om het vervallen bouwsel in orde te brengen”, lacht hij.