Rafael Nadal moet zich verdedigen na keiharde uithaal van verliezer: “Hij komt echt overal mee weg, heel frustrerend”

De Canadees kon zich vroeg in de wedstrijd vocaal even niet bedwingen. Toen Nadal tussen de eerste en tweede set nogal veel tijd nodig had, vond de Canadees dat de umpire had moeten ingrijpen. Dat gebeurde niet, tot onbegrip van Shapovalov, die zich even liet gaan. “Jullie zijn allemaal corrupt”, sneerde hij referee Carlos Bernardes onder meer toe.

“Nadal komt overal mee weg”

Wat later vond Shapovalov ook dat Nadal te lang deed over zijn opslag, wat een nieuwe confrontatie met de umpire én de Spanjaard opleverde. En ook op de persconferentie na afloop van de wedstrijd ging het Canadese 14de reekshoofd door.

“Ik versprak me toen ik zei dat alle umpires corrupt zijn”, aldus Shapovalov. “Dat was in de emotie van het moment en dat neem ik terug. Ik blijf wel bij mijn standpunt dat het oneerlijk is dat Nadal werkelijk overal mee wegkomt. Ik stond een aantal keren klaar om te spelen en zag de klok aftellen, maar de umpire gaf hem nooit een waarschuwing. Natuurlijk ga ik daar dan tegenin.”

“Kijk bijvoorbeeld naar het begin van de vierde set. Toen stond ik al anderhalve minuut klaar om te spelen, maar gaf de umpire Rafa geen waarschuwing omdat ik zogenaamd niet klaar stond. Dat is toch een grap? Ik mocht vorig jaar niet eens naar het toilet, maar Nadal had in deze wedstrijd alleen al twee medische time-outs gehad en kreeg na de vierde set ook nog eens een medische evaluatie. Daarna kon hij ook nog even rustig naar het toilet. Dat is gewoon niet juist.”

“De umpire moet ergens een lijn trekken”, vond Shapovalov. “Ik respecteer alles wat Nadal doet en wat hij voor het tennis gedaan heeft, maar ook voor hem zouden de regels moeten gelden. Het voelt alsof je niet alleen tegen Nadal speelt, maar ook nog eens tegen de umpire en dat is heel frustrerend.”

“Ik heb geen privileges”

Stevige verwijten van de Canadees, maar Nadal antwoordde in stijl. “Ik vind echt dat iedereen gelijk moet worden behandeld op de baan en ik denk niet dat we een voorkeursbehandeling krijgen van umpires”, aldus de 35-jarige Spanjaard die aast op z’n 21ste grandslamtitel. “Iedereen weet dat ik veel respect heb voor Carlos Ramos, maar hij heeft mij in het verleden ook wel eens hard aangepakt. Volgens mij zit het echt tussen de oren bij sommigen dat de topspelers beter worden behandeld. Ik heb dat gevoel echt nooit gehad. Een paar jaar geleden hebben we de schotklok erbij gekregen om het voor iedereen eerlijker te maken, dus ik zie het echt anders.”