Terwijl LeBron James twee keer dunkt op 10 seconden, tekenen LA Clippers voor op één na strafste comeback ooit in NBA

De Los Angeles Clippers hebben dinsdagavond voor een straffe stunt gezorgd in het competitieduel tegen de Washington Wizards. De Californiërs keken bij de rust aan tegen een achterstand van 35 punten maar wonnen de wedstrijd alsnog. Het was meteen goed voor de op één na strafste comeback ooit in de NBA.

Het kalf leek voor de Clippers bij de rust helemaal verdronken. De Wizards leidden in eigen huis comfortabel met 66-31. Maar na de pauze zetten de bezoekers een onwaarschijnlijke inhaalrace in waardoor ze de kloof alsnog konden dichten. Luke Kennard scoorde in de laatste negen seconden nog 7 punten. De Clippers haalden het uiteindelijk met 115-116.

In de rijke NBA-geschiedenis is het de tweede strafste comeback ooit. In het seizoen 1996-1997 deed Utah nog beter door 36 punten goed te maken tegen Denver.

Ook de LA Lakers, stadsgenoten van de Clippers, waren dinsdagavond aan het feest. Onder aanvoering van LeBron James (33 punten) versloegen ze de Brooklyn Nets met 96-106. Anthony Davis keerde terug in het team nadat hij zeventien matchen out was door een knieblessure. Davis speelde 25 minuten en was daarin goed voor 8 punten.

De titel van topschutter van de avond was weggelegd voor Joel Embiid. De Kameroense ster van Philadelphia leidde zijn 76ers met 42 punten (en 14 rebounds) naar een 117-107 overwinning tegen New Orleans.

Uitslagen:

Boston - Sacramento 128 - 75

Brooklyn - LA Lakers 96 - 106

Golden State - Dallas 130 - 92

Portland - Minnesota 107 - 109

Houston - San Antonio 104 - 134

Philadelphia - New Orleans 117 - 107

Detroit - Denver 105 - 110

Toronto - Charlotte 125 - 113

Washington - LA Clippers 115 - 116

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 63,8 47 30 17

2. Chicago 63,0 46 29 17

3. Brooklyn 61,7 47 29 18

4. Milwaukee 61,2 49 30 19

5. Cleveland 60,4 48 29 19

6. Philadelphia 59,6 47 28 19

7. Charlotte 54,2 48 26 22

8. Toronto 51,1 45 23 22

9. Boston 51,0 49 25 24

10. Washington 47,9 48 23 25

11. New York 47,9 48 23 25

12. Atlanta 45,7 46 21 25

13. Indiana 35,4 48 17 31

14. Detroit 23,4 47 11 36

15. Orlando 18,8 48 9 39

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,4 46 37 9

2. Golden State 72,9 48 35 13

3. Memphis 65,3 49 32 17

4. Utah 62,5 48 30 18

5. Dallas 56,3 48 27 21

6. Denver 54,3 46 25 21

7. Minnesota 51,1 47 24 23

8. LA Lakers 50,0 48 24 24

9. LA Clippers 49,0 49 24 25

10. Portland 42,6 47 20 27

11. New Orleans 38,3 47 18 29

12. San Antonio 37,5 48 18 30

13. Sacramento 36,7 49 18 31

14. Oklahoma City 29,8 47 14 33

15. Houston 29,2 48 14 34

Programma van woensdag:

Cleveland - Milwaukee

Indiana - Charlotte

Orlando - LA Clippers

Atlanta - Sacramento

Miami - New York

Brooklyn - Denver

Chicago - Toronto

San Antonio - Memphis

Utah - Phoenix

Portland - Dallas