Anthony Martial mag in Sevilla op zoek naar speelminuten

De intussen 26-jarige Martial, in 2015 nog de Golden Boy van het Europese voetbal, komt sinds dat jaar uit voor United, dat hem destijds overnam van AS Monaco. In 269 duels voor de Mancunians kwam hij 79 keer tot scoren. Op een basisplaats kon hij echter niet meer rekenen. Bij de Franse nationale elf staan er dertig caps, twee doelpunten en acht assists achter zijn naam.

Bij Sevilla komt de pocketspits bij de huidige nummer twee van La Liga terecht. In de stand volgt de Europa League-specialist op vier punten van leider Real Madrid.