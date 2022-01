AUSTRALIAN OPEN. Iga Swiatek na dol matchpunt naar halve finales, ook Mertens-killer Danielle Collins bij laatste vier

Het wordt voor de 20-jarige Swiatek de tweede halve finale op een grandslamtoernooi. In 2020 won de Poolse verrassend Roland Garros, haar beste prestatie tot nu toe. Kanepi raakte in haar carrière nog nooit verder dan de kwartfinales op een Grand Slam.

In de halve finale treft Swiatek, het zevende reekshoofd in Melbourne, de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Die schakelde eerder op de dag de Française Alize Cornet (WTA-61) uit met 7-5 en 6-1. Voor Collins wordt het de tweede halve finale op een grandslamtoernooi. In 2019 haalde ze bij haar debuut meteen de laatste vier op de Australian Open. Cornet speelde in Melbourne voor het eerst een kwartfinale op een Grand Slam.

De andere halve finale in Melbourne gaat tussen ‘s werelds nummer één Ashleigh Barty en Madison Keys (WTA-51).