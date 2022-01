Elise Mertens voorbij Kirsten Flipkens naar halve finale dubbelspel op Australian Open

Elise Mertens heeft zich samen met Veronika Kudermetova geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. In de kwartfinales was de Belgisch/Russische tandem in twee sets te sterk voor Kirsten Flipkens en Sara Sorribes Tormo. Na 1 uur en 20 minuten stond de 6-3 en 6-4 op het scorebord.

Mertens/Kudermetova, derde reekshoofden in Melbourne, nemen het in de halve finale op tegen het Tsjechische duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, de eerste reekshoofden, of het Australisch/Amerikaanse duo Storm Standers/Caroline Dolehide.

Mertens gaat in Melbourne op zoek naar haar vierde grandslamtitel in het dubbel. Eerder won ze met Aryna Sabalenka al de US Open (2019) en de Australian Open (2021). Aan de zijde van de Taiwanese Su Wei Hsieh won ze vorig jaar ook Wimbledon.