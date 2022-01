Zwarte maand voor AA Gent: vierde gelijkspel op rij

Het schiet niet op, zo’n gelijkspel. KV Oostende pakte, op een diefje, een bemoedigend puntje in de Ghelamco Arena. Elk punt telt, maar de gevarenzone blijft toch dichtbij voor de Kustboys. Voor AA Gent is het erger. Dat speelt nu al voor de vierde match op rij gelijk en raakt maar niet bij de eerste vier. Zondag verliezen van Antwerp en de Buffalo’s kunnen maar beter hun geld zetten op de halve finales van de beker tegen Club Brugge. De 0-0 tegen leider Union voor Nieuwjaar leek nog bemoedigend, maar sindsdien volgden drie draws die pijnpunten blootlegden. Achterin én voorin.

Hoe? Een combinatie van afwezigen - usual suspects Depoitre en Odjidja - een covidgolf, de Afrika Cup en een gebrek aan waardige vervangers. Dat Ngadeu in januari afwezig zou zijn, dat was al lang geweten. Dat Tissoudali geselecteerd zou worden voor Marokko niet. Als er vandaag geen geld is voor een vervanger, vooral voorin, dan betaalt AA Gent eigenlijk weer de rekening voor de transferzomer. Money was er toen ook niet maar well spent was het evenmin, aan Bayo, Mboyo en Lemajic.

Kums en Nurio zaten op de bank bij AA Gent, Opéri en Owusu mochten starten. Voorin hoopte Vanhaezebrouck opnieuw op Bruno, gesteund door Bezus en Castro-Montes. Interim-coach Markus Pflanz koos voor hetzelfde elftal dat verloor van Antwerp, de achtste nederlaag voor KVO in tien matchen. Maar zie, net als tegen Antwerp opende KV Oostende de score. Eerst was er al een waarschuwing van McGeehan. Gehinderd door Castro-Montes duwde hij al vallend een corner net naast. Luttele tellen later hing de bal tegen de netten. Castro-Montes verloor de bal, Ambrose lanceerde D’Haese vanop eigen helft en die wist Godeau uiteindelijk toch iets te makkelijk af te schudden. Ambrose kreeg de bal terug, Bolat was al verschalkt: 0-1.

Hjulsager tegen ex-ploeg

KVO hield de voorsprong vast tot de rust, al wisten de Kustboys dat nauwelijks zelf. AA Gent voetbalde stroef - De Sart zat niet in de match - en greep aanvankelijk te vaak terug naar lange ballen, ondanks het gebrek aan een aanspeelpunt voorin. Toch kwamen er kansen. Bijna uitsluitend over rechts - waar was Opéri? - en altijd zat Hjulsager er voor iets tussen. Wie anders, als Chakvetadze al lang uit de gratie is gevallen, Odjidja nog heel even in de lappenmand ligt en Bezus volgens zijn trainer met transferbeslommeringen zit? Eerst wist hij net Bruno niet te bereiken, vervolgens lag de Deen aan de basis van een actie die eindigde in een gekraakt schot van De Sart. Die krulde vervolgens een vrijschop naast. En nog waren er geblokte schoten van Hjulsager en Castro-Montes. De allerbeste kans kwam voor Bruno. Hjulsager stuurde Castro-Montes naar de achterlijn, maar diens voorzet ging via Bruno in een keer tegen de buitenkant paal.

KVO wisselde bij de rust Ndicka voor Atanga, maar tot een voldragen aanval kwam het nauwelijks. AA Gent bleef amechtig proberen, af en toe toch met een kans tot gevolg. Bruno krulde naast, een goeie actie van weer Hjulsager devieerde nipt naast. Pflanz greep in. Niet verdediger Duncan die flirtte die met een tweede geel ging eraf, wel D’Haese, voor enfant terrible Gueye. Even dreigde KVO nog, toen uitblinker Ambrose terugspeelde op McGeehan. Het schot ging mijlenver voorlangs.

Vanhaezebrouck gooide Kums en Lemajic in de strijd. En die laatste, al een maand niet meer in actie gekomen, had zowaar een voet in de gelijkmaker. De kaats naar Samoise, wiens voorzet zo perfect was op de inlopende Hjulsager dat Hubert geen verhaal had: 1-1.

Een plompverloren kopbal van Tanghe zette AA Gent ei zo na op weg naar de winnende goal. Maar de (te) harde uithaal van Hjulsager ging op Hubert. Ook een kattenpootje van Lemajic raakte niet voorbij de Oostendse goalie. Daar bleef het bij, al ging een verrassende schicht van invaller Koziello in de extra tijd naast. Ondertussen scoort miskleun Bayo wél voor Charleroi én bleef Tissoudali 90 minuten op de bank bij Marokko. Het leven kan wreed zijn.