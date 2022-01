Sven Vanoppen. “Het vertrouwen van de club in mij is hartverwarmend.” — © Patrick Smets

Sven Vanoppen heeft zijn overeenkomst met Eendracht Termien verlengd. Verrassend, want de 25-jarige rechtsback speelde dit seizoen geen minuut en zijn voetballoopbaan hing zelfs even aan een zijden draadje. “Ik vind het vertrouwen van de club in mij hartverwarmend.”