PSG-ster Achraf Hakimi trapt Marokko naar kwartfinales met alweer een prachtige vrije trap, ook Malawi scoort wereldgoal

Het was even schrikken voor Marokko toen Gabadinho Mhango Malawi al na zeven minuten op voorsprong zette. De aanvaller haalde verschroeiend uit vanop ruim dertig meter, Marokko-doelman Bono stond enkele meters uit zijn doel en was gezien. Wereldgoal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marokko nam over, drukte, creëerde kansen en kwam op slag van rust op gelijke hoogte via Youssef En-Nesyri. De spits van Sevilla knikte een uitstekende voorzet van Selim Amallah binnen. De gelijkmaker die niet kon uitblijven.

Wereldgoal Hakimi

Na de rust was de druk van Marokko iets minder groot. Twintig minuten voor affluiten was het tijd voor Achraf Hakimi om zijn talent nog eens te etaleren. De rechtsback van Paris Saint-Germain borstelde een vrije trap heerlijk binnen. Opvallend: ook in de vorige wedstrijd tegen Gabon scoorde Hakimi met een knappe vrije trap.

In de kwartfinale neemt Marokko het zondag op tegen Senegal, dat eerder op de avond met 2-0 won van Kaapverdië.

LEES OOK. Senegal zwoegt zich voorbij negen Kaapverdiërs naar kwartfinales Afrika Cup