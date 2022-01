Politie onderzoekt overval op frituur in Genk

Genk

De politie Carma voert een onderzoek naar een overval op frituur ’t Frietje in Genk. De feiten speelden zich dinsdagavond af in Termien op de Rozenkranslaan. Of er iemand gevat werd is nog niet bekend.

De precieze omstandigheden zijn onduidelijk, maar er is sprake van een gewapende overval. Behalve de politie moest ook een ambulance ter plaatse komen, al raakte niemand ernstig gewond. Ook over de buit is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. ppn