Snel, sneller, om ter snelst: onze reporters ter plaatse verkennen voor het eerst het WK-parcours in Fayetteville

Snel, sneller, om ter snelst. Sven Nys had in de lobby van het hotel van de Belgen al aangegeven dat het een snelheidswedstrijd zou worden en onze indruk kan dat alleen maar bevestigen. De modder die in oktober nog voor een loodzware WB-manche zorgde, zal er dit weekend niet zijn. De komende dagen wordt zonnig weer verwacht met lichte vriestemperaturen ’s nachts en aangenaam winterweer overdag. Tien graden en volop zon, van regen is geen sprake. Mocht er ’s nachts een bevroren bovenlaagje zijn, dan zal dat zeker verdwenen zijn wanneer de eliterenners - dames op zaterdag en mannen op zondag - over het parcours gaan. Dat, in combinatie met de wedstrijden voordien, kan zorgen voor een glibberige bovenlaag, maar aan de snelheid zal het weinig veranderen.

Wat overblijft is een breed parcours - opschuiven is hier geen issue - waar een lange klim bij het begin van de ronde voor de selectie kan zorgen. In het tweede gedeelte volgt nog een lange trappenpartij, maar is het vooral zaak om zo snel als mogelijk over een droge, grasachtige ondergrond te rijden. Voor de technisch vaardigen liggen er (te) weinig punten waar zij het verschil kunnen maken, in de materiaalpost zal er vooral met de duimen worden gedraaid. Topfavorieten? Doe toch maar Marianne Vos bij de vrouwen, en bij de mannen vrezen we dat Tom Pidcock een streepje voor heeft.

