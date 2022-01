Bijkomende onderzoek gevraagd in fraudedossier De Watergroep

Hasselt

Doordat er bijkomende onderzoeksdaden zullen verricht worden kent het fraudedossier rond De Watergroep vertraging. Het Limburgse parket vroeg voor de raadkamer de doorverwijzing van vijf verdachten, maar de procedure is geschorst tot na de uitvoering van de bijkomende opdrachten.

In de eindvordering was sprake van een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank voor vijf personeelsleden, waaronder één directeur. Maar die doorverwijzing schuift nu dus op in de tijd. Het onderzoek gaat over mogelijke fraude in verband met aannemingscontracten. Na een anonieme brief van een klokkenluider werd een intern onderzoek gestart. Het resultaat was dat voor vier van de vijf personen hun betrokkenheid bewezen was.

