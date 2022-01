Cardi B moet 1 miljoen euro krijgen van roddelblogger

De blogger beweerde een drietal jaar geleden in een van haar video’s op Youtube dat Cardi B een voormalige prostituee is die diverse soa’s heeft opgelopen. Volgens haar had de zangeres ook haar man bedrogen en opperde ze dat Cardi’s dochter hersenafwijkingen had opgelopen wegens het druggebruik van haar moeder tijdens de zwangerschap.

Cardi B getuigde tijdens het proces dat ze na de roddels last had van angstaanvallen en diepe depressies.