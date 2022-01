Chauffeur die vluchtte na dodelijk ongeval vrij onder voorwaarden

Hamont-Achel

De onderzoeksrechter liet de 32-jarige chauffeur die in Hamont-Achel een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf veroorzaakte vrij onder voorwaarden. De man werd maandag voorgeleid.

De dertiger zal zich op een later tijdstip nog voor de feiten moeten verantwoorden. Zijn rijbewijs werd meteen na zijn arrestatie voor vijftien dagen ingetrokken en hij wordt momenteel verdacht van onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf met doden en alcoholintoxicatie.

Het ongeval gebeurde zondagavond. De hulpdiensten kwamen uit bij het levenloze lichaam van een veertiger afkomstig uit het West-Afrikaanse Sierra Leone, maar wonend in Hamont-Achel. Het slachtoffer, die met de fiets was, lag in de berm van de Orchideeënlaan in Achel. De hulpdiensten konden de man niet meer redden.

De lokale politiezone HANO startte een onderzoek na de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in. Zij stuurden een verkeersdeskundige ter plaatse. Op de plaats van het ongeval konden brokstukken teruggevonden worden die afkomstig bleken van een Audi. Het opsporingsonderzoek leidde uiteindelijk naar een 32-jarige man uit de gemeente. Die was bij zijn arrestatie zo onder invloed van alcohol dat ze hem niet meteen konden verhoren. Dat gebeurde maandag pas waarna zijn voorleiding volgde.

