Kranige Kanaries pakken verrassend maar verdiend punt op Bosuil: 1-1

LEES OOK. HERBELEEF. Kanaries brengen welverdiend punt mee naar huis vanop de Bosuil

De cruciale thuiszege tegen Seraing had de Kanaries zichtbaar een vertrouwensboost gegeven. STVV opende zonder complexen op de Bosuil: een gevaarlijke voorzet van Hayashi, die De Laet aftroefde, vond net geen bestemmeling. Hayashi besloot zelf ook nog voorlangs op aangeven van Reitz.

Pijnlijke uitschuiver

Een bijzonder flets Antwerp, bij wie ex-STVV’er Pieter Gerkens een basisplaats had gekregen, moest door de enthousiaste aanpak van de tegenstrever tot halfweg de eerste helft wachten om te reageren. Topschutter Frey kreeg de eerste kans een beetje gelukkig voor de voeten. Een weggewerkte bal viel tussen de defensie en de debuterende doelman Russo maar de 20-jarige Italiaan voorkwam verder onheil door zich op het juiste moment breed te maken.

LEES OOK. IN BEELD. Japanse vedette Kagawa slaagt voor medische tests bij STVV

Toch kwam de thuisploeg even na het half uur gevleid op voorsprong. Ook die openingstreffer viel uit het niets. Christian Brüls gleed ongelukkig uit en de counter belandde via De Laet bij Balikwisha, die van net buiten de grote rechthoek de trekker overhaalde. Het leer verdween onhoudbaar in de linkerbenedenhoek: 1-0.

Hayashi mist, Hara niet

Vlak voor rust kreeg Antwerp bijna een koekje van eigen deeg. Hayashi had het balverlies van Vines altijd moeten afstraffen maar hij knalde het balletje breed van Hara oog in oog met Butez wild én hoog in de lege tribune. STVV moest zo met een onnodige achterstand de rust in.

Uitstel bleek echter geen afstel. Antwerp, dat voor rust Benson nog geblesseerd had zien uitvallen, slaagde er ook na de herneming niet in om zijn wil op te dringen. En zag de Kanaries al snel verdiend langszij komen. Leistner verlengde een lage hoekschop van Brüls richting tweede paal, waar de inlopende Hara het lege doel niet meer kon missen: 1-1.

Belangrijk punt

Pas in het laatste kwart van de wedstrijd moest STVV achteruit. Thuiscoach Brian Priske gooide met Ally Samatta een extra aanvaller in de strijd. De Tanzaniaan knikte één van de enige gevaarlijke voorzetten over het doel van een nerveuze doelman Russo, die uitstekend uit de wind werd gezet door het ervaren trio Teixeira-Leistner-Bauer. Het was zelfs Cacace, die in blessuretijd met een knal op Butez nog het dichtst bij de winnende treffer kwam.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Leistner de regulator, sterke rentree Teixeira

Zo pakten de moedige Haspengouwers verdiend een belangrijk punt, dat hen alweer een stapje dichter bij de zekerheid omtrent het behoud brengt. Antwerp ontneemt Club Brugge op basis van het aantal winstmatchen wel de tweede plaats maar vloekte vooral omwille van twee verloren punten.

ANTWERP: Butez – De Laet, Engels, Dessoleil, Vines – Verstraete, Nainggolan, Gerkens – Balikwsiha – Frey, Benson.

STVV: Russo – Hashioka, Teixeira, Leistner, Bauer, Cacace – Lavalée, Reitz, Brüls – Hayashi, Hara.

Vervangingen: 40’ Benson door Miyoshi, 66’ De Laet en Gerkens door Bataille en Samatta, 82’ Balikwisha door Eggestein, 87’ Brüls door Durkin.

Doelpunten: 32’ Balikwisha 1-0, 54’ Hara 1-1.

Gele kaarten: 47’ Hara (gevaarlijke charge), 50’ Cacace (gestrekt been).

Scheidsrechter: Van Damme.

Toeschouwers: gesloten deuren.