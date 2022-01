Boetes voor ladingverzekering in Heusden-Zolder

In samenwerking met de federale wegpolitie Hasselt heeft de verkeersdienst van politie Heusden-Zolder een controle gedaan op de ladingzekering van de vrachtwagens. In totaal werden 7 vrachtwagens grondig nagekeken en bij 4 vrachtwagens werden verschillende mankementen vastgesteld. Het gaat dan onder andere om versleten spanriemen, te weinig riemen of kettingen om het gewicht van de lading te houden in geval van een ongeval of noodstop.

Twee vrachtwagens hebben hun zekering aangepast en twee bestuurders hebben ter plekke ofwel hun vracht moeten overladen ofwel bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten treffen en zelfs bijkomende materialen gaan kopen.

Een vrachtwagenbestuurder betaalde ter plaatse een boete. Van de drie andere vrachtwagens is proces-verbaal opgesteld dat door een politierechter zal beoordeeld worden en een boete bepaald worden. ppn