Dinsdag rond 09 uur werd door de politie Kanton Borgloon in Kortessem een voertuig gecontroleerd omwille van de erg vlotte rijstijl. De 32-jarige inwoner van Kortessem bleek te rijden met een voorlopig rijbewijs, zonder begeleider. Ook de verplichte L was niet aangebracht in het voertuig.

Naar aanleiding van de uiterlijke kenmerken werd ook een speekseltest afgenomen. Deze was positief. ppn