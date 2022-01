IN BEELD. Japanse vedette Shinji Kagawa slaagt voor medische tests bij STVV

VIDEO. Shinji Kagawa is eindelijk in België en richt zich tot STVV-fans

Woensdag zet Kagawa zijn handtekening onder een contract bij STVV, over de contractduur werd ook deze keer niet gecommuniceerd. STVV stelt nu alles in het werk om snel een werkvergunning te verkrijgen voor Kagawa. Pas als die in orde is, kan hij aansluiten op training. De wedstrijd van vrijdag tegen Charleroi komt hoe dan ook nog te vroeg voor de Japanse vedette.

Muleka: geen STVV

STVV zoekt ook nog aanvallende versterking. Standard-spits Jackson Muleka heeft al te kennen gegeven dat hij een overstap niet ziet zitten. De Kanaries houden hem wel in het achterhoofd mocht hij van gedachten veranderen. Joao Klauss heeft de knoop nog niet doorgehakt. De twee spitsen trainden dinsdag gewoon mee bij de Luikse club. STVV blijft op beide dossiers werken, maar verkent intussen ook een andere optie. (pivan,bfa, gus)