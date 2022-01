EK-duels van Rode Duivels domineren top 100 best bekeken tv-programma’s van 2021

Koning voetbal palmt het volledige podium in van de best bekeken tv-programma’s van 2021. Met 2,397 miljoen tv-kijkers scoorde het EK-duel van de Rode Duivels in de 1/8ste finale tegen Portugal het beste, met ook het hoogste marktaandeel van 81,7 procent. Dat blijkt uit de Top 100 van best bekeken tv-programma’s van het Centrum voor Informatie over de Media.

Na de EK-wedstrijden tegen Finland (2,138 miljoen) en de verloren kwartfinale tegen Italië (2,126 miljoen) verschijnt ‘Reizen Waes’ Vlaanderen als vierde met 1,891 miljoen tv-kijkers in de top 100 in Vlaanderen. Maar 2021 was absoluut een sportjaar, want ook de plaatsen 5 en 6 worden ingenomen door een voetbalinterland van de nationale ploeg tegen respectievelijk Denemarken en Rusland.

De openbare tv-zender Eén deed het vorig jaar erg goed en tekent voor de negen best bekeken tv-programma’s, met op 7 een aflevering van het human intrest programma ‘De Planckaerts’ (met 1,598 miljoen kijkers) en op 8 de aflevering rond autisme van ‘Taboe’ met Filip Geubels (1,564 miljoen). Na de EK voetbalfinale Italië-Engeland (1,528 miljoen) is ‘De Mol’ van Play 4 met 1,505 miljoen kijkers als tiende het eerste niet-VRT-programma in de lijst.

Eén telt liefst 77 programma’s in de top 100, VTM verschijnt 17 keer in de lijst en Play 4 levert 6 programma’s. De aflevering van ‘The Voice van Vlaanderen’ van 2 mei was met 1,259 miljoen tv-kijkers op de 27ste plaats het best bekeken programma bij VTM, even verderop gevolgd door ‘K2 zoekt K3’, 30ste met 1,252 miljoen kijkers.

Volgens CIM scoorden in Vlaanderen de top 20 programma’s even goed als in het topjaar 2020.