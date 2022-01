Eftelingfans in het verweer tegen de afbraak van ‘Het Spookslot’: al 5.000 handtekeningen

De Efteling verbouwt: het park krijgt een nieuw hotel en een nieuw ‘themagebied’ met een overdekte attractie. Om daar plaats voor te maken, wordt Het Spookslot afgebroken. En dat is niet daar de zin van heel wat die hard-fans. Zodanig zelfs dat ze een petitie opstartten. Intussen zamelden ze al ruim 5.000 handtekeningen in. “Het is een iconische attractie”, zegt een woordvoerder van het park. “Dat die verdwijnt, beroert mensen, maar de beslissing staat vast.”