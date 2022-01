Quarantaineregels in onderwijs lijken weg te vallen en dat dreigt ouders op kosten te jagen

Enkel kinderen en leerlingen die besmet zijn of symptomen van corona hebben, moeten nog thuisblijven. Alle anderen mogen wel naar school. Indien ook de ministers van Volksgezondheid het daar woensdag mee eens zijn, vallen de quarantaineregels in het onderwijs echt weg. Het hele onderwijsveld raakte het daar dinsdag over eens. De onderwijskoepels én de vakbonden blijven wel aandringen op gratis zelftesten voor ouders. “Want die worden nu nog belangrijker,” zeggen ze.