Genk/Maasmechelen

Woensdag rijdt Taxi Joris rond in Limburg om Engin Özdemir op te pikken. De 41-jarige Maasmechelaar werkt bij Kind en Gezin in Genk. “Dat wij als gezinsondersteuners zelf heel wat bagage hebben, is onze kracht”, vertelt Engin die opgroeide in een kansarm gezin.