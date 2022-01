Uitzonderlijke beelden: Akropolis bedekt met dikke laag sneeuw

Griekenland wordt voor de tweede keer in zeven dagen geteisterd door een extreme koudegolf die hevige sneeuwval veroorzaakt in het Mediterrane land. De overheid waarschuwt inwoners om thuis te blijven. Wie zich toch buiten waagt, dreigt te strandden in de besneeuwde straten en in de files die worden veroorzaakt door het koude weer. Maar de winterse taferelen leveren ook unieke beelden op. Een drone filmde de eeuwenoude gebouwen van de Akropolis, die met een flink pak sneeuw bedekt zijn.