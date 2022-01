Basketbal Vlaanderen past competities aan nu omikron bovenhand haalt: geen Beker van Vlaanderen en geen dalers

Omdat de coronabesmettingen met de omikron-variant momenteel alle records breken en het einde nog niet in zicht is, heeft Basketbal Vlaanderen beslist de competities aan te passen.

Er is in de competitiekalender weinig tot geen marge meer om wedstrijden uit te stellen. Verschillende ploegen hebben nog drie of vier wedstrijden in te halen, bovenop de drie uitgestelde speeldagen in december. Sommige spelers willen daarbovenop niet meer spelen uit angst voor besmetting. Om die reden besliste het Bestuursorgaan tot volgende ingrepen i.v.m. het verdere competitieverloop in 2021-2022 in de landelijke en provinciale reeksen.

1. De Beker van Vlaanderen wordt met onmiddellijke ingang geannuleerd.

Jeugdploegen die dat wensen mogen hun bekerwedstrijden van dit weekend wel nog vriendschappelijk afwerken.

2. Competitie wordt afgewerkt zonder dalers, maar wel met stijgers

Stijgen naar een hogere reeks kan dus wel zoals bepaald bij aanvang van het seizoen. Doordat er geen dalers zijn en door het invoeren van kosteloze forfaits (min. 72 uur op voorhand) wordt de druk om toch te spelen weggehaald.

Waarom deze beslissing?

• Clubs zullen voor meer wedstrijden beslissen om niet te spelen en zo de bijna onmogelijke kalenderpuzzel op het einde van het seizoen verlichten. Hierdoor zou het seizoen in mei met minder problemen afgesloten moeten kunnen worden.

• Clubs die de uitdrukkelijke ambitie hebben om te stijgen, blijven niet nog een seizoen in de kou staan. Er kunnen m.a.w. kampioenstitels en promotieplaatsen verdiend worden.

• Spelers en ploegen die om persoonlijke redenen niet willen spelen zullen zich minder onder druk gezet voelen om dit toch te doen.

Afspraken

• Forfaits die 72 uur op voorhand gegeven worden zijn kosteloos. Forfaits door de thuis spelende ploeg zijn kosteloos behalve gedane kosten (scheidsrechterskosten, verplaatsing bezoekers). Uitstellen omwille van COVID-besmettingen binnen een ploeg worden als overmacht beschouwd en blijven ook kosteloos. Kosten voor kalenderwijzigingen worden dus niet meer aangerekend, zodat clubs de kalenderpuzzel optimaal kunnen leggen zonder extra zorgen.

• Vanaf 15 februari 2022 wordt uitstel van wedstrijden omwille van coronabesmettingen of quarantaines niet meer aanvaard. Enkel in onderlinge overeenkomst kunnen wedstrijden nog verplaatst worden mits het vastleggen van een nieuwe speeldatum.

• 18 mei 2022 wordt vastgelegd als uiterste datum om wedstrijden naar te verplaatsen of in te halen. Play-offs in P1H Antwerpen & Oost-Vlaanderen worden niet ingericht.

• Testwedstrijden worden niet ingericht. Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd wordt gehanteerd om ploegen uit verschillende reeksen te vergelijken.

• Bij discussie omtrent het opnieuw inplannen van wedstrijden kan een datum en tijdstip opgelegd worden door het departement competitie. Eventueel kan het thuisvoordeel afgenomen worden door op een neutraal terrein of het terrein van de tegenstander te spelen.*

• Momenteel geldt deze beslissing nog niet voor de competities in Top Division.

*het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor om deze maatregelen opnieuw bij te sturen, indien ze het nodig acht volgens de evolutie van de pandemie.

Scenario seizoen 2022-2023

• Reeksen van vijftien of zestien ploegen splitsen in 2x8. De top 4 van elke acht speelt voor promotie met behoud van onderlinge wedstrijden (totaal 22 wedstrijden). Reeksen van elf tot veertien ploegen spelen een klassieke heen- en terugronde.

• Het departement competitie zal één week voor de seizoensstart het maximum aantal sportieve dalers per reeks vastleggen.

• Max. vier dalers per zestien ploegen (25%) ten opzichte van de gebruikelijke twee per veertien (14,3%)