Genk

Bij het Ziekenhuis Oost-Limburg is er een personeelsuitval van 600 medewerkers. Niet dringende zorg wordt opnieuw uitgesteld want het ZOL moet het vanaf morgen met 200 bedden minder doen. Het is een zoveelste klap voor het zorgpersoneel. Wie niet ziek is, draait overuren. Aan gepensioneerde ex-collega’s wordt gevraagd bij te springen.