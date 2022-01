Aantal patiënten in ziekenhuis blijft stijgen, toch is dat geen reden om te panikeren

Er worden volgens gezondheidsinstituut Sciensano nu elke dag gemiddeld 314 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een zware corona-infectie. Dat cijfer stijgt al een tijdje. Ter vergelijking: begin januari waren er elke dag gemiddeld 156 covid-opnames. Op iets meer dan drie weken is het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames dus verdubbeld.

Om spraakverwarring te vermijden: deze cijfers hebben enkel betrekking op mensen die “besmet geraken met het coronavirus, ziek worden en vervolgens een ziekenhuisopname nodig hebben”, beklemtoont viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

Vorige week kwam het bericht dat er opnieuw meer dan 3.000 mensen met covid in het ziekenhuis lagen. Verschillende ziekenhuizen nuanceerden toen die cijfers, omdat in dat aantal ook mensen zouden zitten die in het ziekenhuis opgenomen werden voor een geplande operatie, en bij controle covid-positief bleken. Van Gucht bevestigt dat: “Zij zijn niet noodzakelijk allemaal ziek van deze besmetting.”

Toch onder controle

Dat het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen intussen richting de 3.400 gaat, heeft te maken met de enorme viruscirculatie op dit moment onder de bevolking, met gemiddeld meer dan 50.000 besmetting per dag, nooit eerder geziene cijfers. Daardoor blijken heel wat mensen – die zich in het ziekenhuis aanmelden voor een operatie of ingreep – bij een test vaak positief, zonder dat ze het beseffen.

Toch blijft de situatie in de ziekenhuizen relatief onder controle: zo daalt het aantal patiënten dat op intensieve zorg ligt – een erg belangrijke graadmeter – nog steeds. Dat zijn er nu nog 371.

Bovendien verwacht Van Gucht dat we “binnen 1 à 2 weken de piek in het aantal besmettingen zullen zien afnemen, en dat de druk op het systeem vervolgens geleidelijk weer afneemt”.