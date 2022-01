Tot hiertoe hebben ruim 400 van de 20.000 studenten niet kunnen deelnemen aan een of meerdere examens. — © Sven Dillen

Diepenbeek/Hasselt/Genk

Ondanks de recordcijfers aan besmettingen in onze provincie, valt het aantal studenten dat door besmetting of quarantaine niet kan deelnemen aan examens mee. “Iedereen krijgt de kans om een gemist examen in te halen”, klinkt het bij de Limburgse hogescholen en universiteit.