Nederland versoepelt verregaand, ondanks stijgende coronacijfers: “We nemen bewust een risico”

De Nederlandse regering heeft beslist om een aantal coronamaatregelen ingrijpend te versoepelen. Dat kondigde premier Mark Rutte dinsdagavond aan. “Maar we nemen daarmee een risico”, waarschuwde minister van Gezondheid Ernst Kuipers.

De Nederlandse besmettingscijfers breken records, het aantal patiënten in de ziekenhuizen loopt weer op. Toch worden een aantal belangrijke coronamaatregelen versoepeld. “Omdat de kans om na een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus in het ziekenhuis te belanden, volgens buitenlandse studies 40 tot 60 procent lager ligt”, aldus Rutte. “Patiënten liggen er ook korter. De kans om op intensive care te belanden, is zo’n 50 procent lager. Het kabinet durft het daarom aan om een aanzienlijk deel van de strenge lockdownmaatregelen los te laten.”

Concreet mogen cafés, restaurants, theaters en bioscopen weer open tot tien uur ’s avonds. Ook dierentuinen, pretparken en musea – zogeheten doorstroomlocaties – mogen hun deuren weer openen.

“Maar daarmee nemen we een risico”, waarschuwde minister van Gezondheid Ernst Kuipers. “Maar dat doen we weloverwogen, omdat nog langer met beperkingen leven onze gezondheid zou schaden.”