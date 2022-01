Greenyard Maaseik wil in Rusland strijden voor eerste Champions Leaguepunten

Maaseik

In de Champions League volleybal gaat Greenyard Maaseik morgen op zoek naar de eerste punten in deze campagne. Al zal dat niet gemakkelijk zijn op bezoek bij de Russische grootmacht Dinamo Moskou. Moskou staat met drie overwinningen aan de leiding van de poule, Maaseik verloor zijn twee eerste wedstrijden en zag de match tegen Warschau uitgesteld door corona. Maar de Maaseikenaren beginnen na twee weken inactiviteit alvast met een goed gevoel aan de lastige opdracht. En met een voltallige kern, en dat is in tijden van corona ook al een hele prestatie.