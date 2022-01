Werken aan rivier De Dommel moet wateroverlast én droogte aanpakken in Noord-Limburg. — © TV Limburg

Hechtel-Eksel / Lommel / Peer / Pelt

In Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt worden maatregelen genomen om de wateroverlast en de droogte aan te pakken aan de rivier De Dommel. Het initiatief komt van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat de voorbije twee jaar in overleg ging met de gemeentebesturen en verschillende milieudiensten en -organisaties. 18 partners ondertekenden het riviercontract, waarin alle plannen werden gebundeld. In totaal zullen er de komende jaren 46 ingrepen aan De Dommel gebeuren.