Via Viervoeters op Play4 gaat Libelia De Splenter vanavond op zoek naar gezelschap in haar keramiek-atelier. Dominique Van Malder en Joris Hessels stellen haar een husky voor, maar terwijl Libelia kennismaakt met Charly moet je eens op haar stem letten. Misschien herken je haar wel van je gps of iPhone.