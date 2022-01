Rusland en Oekraïne overleggen woensdag in Parijs over spanningen aan grens

Oekraïne en Rusland zullen elkaar woensdag ontmoeten in Parijs om de huidige spanningen te bespreken. Dat maakte het Elysée dinsdag bekend. Ook Frankrijk en Duitsland zullen als bemiddelaars aanwezig zijn, net zoals naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Volgens het Elysée zullen de besprekingen vooral gaan over humanitaire maatregelen en de toekomst van Oekraïne. Daarnaast wil Oekraïne een datum vastleggen om in dialoog te treden met pro-Russische separatisten over een speciale status voor de Donbass-regio. Tot nu heeft Oekraïne zich hier altijd tegen verzet en beschouwde Moskou eerder als onderhandelingspartner en niet de separatisten.

Duitsland en Frankrijk zijn al sinds 2014 betrokken als bemiddelaars. Het conflict in Oekraïne barstte toen los met de Russische annexatie van de Krim en de opstand van pro-Russische separatisten in het oosten van het land. In juni van dat jaar kwamen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland samen in Normandië om het conflict te bespreken. Dat leidde tot de vredesakkoorden van Minsk, maar die hebben het geweld niet kunnen stoppen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties lieten sinds 2014 al meer dan 14.000 mensen het leven in het conflict.

In januari reisden Duitse en Franse vertegenwoordigers nog naar Kiev en Moskou voor afzonderlijke gesprekken met Oekraïne en Rusland. De twee landen hebben elkaar dus nooit getroffen aan de onderhandelingstafel.