Gewonde studenten ontslagen uit ziekenhuis na schietpartij in Heidelberg

Drie studenten die maandag gewond raakten bij de schietpartij in een aula van de universiteit van Heidelberg in Duitsland zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Ondertussen loopt het politieonderzoek verder om het motief van de dader te achterhalen.

Maandag opende een schutter het vuur in een aula in een van de oudste universiteiten van Duitsland. Een iemand kwam om het leven en drie anderen raakten gewond. De achttienjarige dader liep na het incident naar buiten en pleegde zelfmoord.

Een 23-jarige studente kwam maandagnamiddag om het leven nadat ze geraakt was in het hoofd. Er wordt nog een lijkschouwing uitgevoerd op het lichaam van het dodelijke slachtoffer en dat van de dader. De gewonde slachtoffers zijn herstellende, laat het ziekenhuis waar ze waren opgenomen, weten. Het gaat om een negentien- en een twintigjarige vrouw, en een twintigjarige man.

Dader

De politie onderzocht gegevens op de digitale apparaten die bij een huiszoeking in het appartement van de dader in beslag genomen zijn, meldt de regionale minister van Binnenlandse Zaken Thomas Strobl. Hij heeft er vertrouwen in dat de onderzoekers informatie zullen vinden die licht zou kunnen werpen op een motief, zei hij. Een woordvoerder van de politie zei eerder al dat ze met familieleden van de jonge dader aan het praten waren.

Kort voor de schietpartij had de dader via WhatsApp een bericht gestuurd naar zijn vader. “Mensen moeten nu gestraft worden”, zou daar volgens de politie hebben ingestaan. “De ouders van de slachtoffers hebben veel leed, maar die van de dader ook”, aldus de politiewoordvoerder nog.

De vraag hoe de student biologie aan de twee wapens kwam, blijft nog onbeantwoord. Een van die wapens gebruikte hij voor de schietpartij. Hij zou ze een paar dagen geleden in het buitenland gekocht hebben, maar had geen vergunning om wapens te houden. De verdachte had nog meer dan honderd kogels bij zich.