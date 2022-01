Kan XO eindelijk tiende verjaardag vieren? De affiche is in elk geval klaar

Bij Extrema geloven ze er alvast in. “Het elektronisch muziekfestival Extrema is dit jaar dan eindelijk toe aan zijn tiende verjaardag”, klinkt het vastberaden. Normaal gezien was de jubileumeditie al in 2020 in het Pinksterweekend doorgegaan. U weet waarom dat niet is gebeurd. Ook in 2021 lukte het niet om met Pinksteren hun feesteditie te organiseren, maar in de plaats kwam er wel Extrema Extra in september, met 55.000 bezoekers plots het grootste festival van het land. Extrema Noir, dat normaal gezien dit jaar op 1 januari in de Trixxo Arena in Hasselt had moeten plaatsvinden, werd dan weer noodgedwongen geschrapt.

Soit: vooruitkijken. Als alles goed gaat zal Extrema Outdoor dan toch eindelijk in het Pinksterweekend van 3 tot en met 5 juni 2022 aan de Plas in Houthalen-Helchteren hun tiende verjaardag kunnen vieren. Op de affiche staan grotendeels de namen van 2020, met onder anderen Armand Van Helden, Âme & Dixon, Adriatique, Adam Beyer, Amelie Lens, Jan Blomqvist, Kölsch, Len Faki, Maceo Plex en Todd Terje. “Enkele artiesten die er niet konden geraken omwille van logistieke redenen of andere boekingen op deze data, hebben we moeten verplaatsen”, klinkt het bij de organisatie. In totaal komen er meer dan 180 artiesten naar het festival, verdeeld over zeven podia.

Iets duurder, of niet

Voor de eerste keer gaat XO naar drie volwaardige festivaldagen (elke dag van de noen tot middernacht, gevolgd door een afterparty voor kampeerders). Het festival wordt iets duurder: dagtickets kosten 5 euro meer, een combi 10 euro. Behalve als je de komende dagen (tot vrijdagavond 28 januari 19 uur) een ticket koopt, dan gelden nog de oude tarieven.