Remco Evenepoel viert 22ste verjaardag in Portugal met trainingstocht van 150 km

Evenepoel is op stage in de Algarve met zijn ploegmaats. Dinsdag maakte hij een tocht met onder meer Stijn Steels, Dries Devenyns , Pieter Serry en Ilan Wilder. Een speciale tocht, want Evenepoel werd 22 jaar. “Leuk verjaardagsgeschenk”, liet hij op Strava weten. Evenepoel haspelde 150,35 km af in 4u44’20”, met in totaal 2.893 hoogtemeters. Hij liet ook enkele besttijden noteren op de Foia. Evenepoel maakt volgende week zijn seizoendebuut in de Ronde van Valencia (2-6 februari).