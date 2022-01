Nieuw kunstproject in woonzorgcentrum Zorgvlied

In woonzorgcentrum Zorgvlied in Kinrooi is een nieuw kunstproject opgestart. Het is een foto-wandeling doorheen het huis waar zo’n 70 nieuwe portretten van bewoners te bewonderen zijn.

De bewoners lieten zich fotograferen voor de lens van de huisfotograaf/ergotherapeut Eline Truijen. Elke foto nodigt uit tot een ontmoeting met de persoon in beeld. De toeschouwer kan verzinken in het verhaal achter de foto.De bewoners zijn heel trots op het resultaat. Een bewoner verwoordde het als volgt: “Ook al zijn we oud, we zien er op de foto’s echt op ons best uit.”Woonzorgcentrum Zorgvlied wil niet de ouderdom of eventuele ziekte centraal stellen, maar wel de mens, met zijn dromen en wensen. Het fotoproject wil deze visie weerspiegelen. “Wonen, leven en zorgen in harmonie”. Dit wil het project op een kunstzinnige manier vertalen. Het project draagt dan ook de toepasselijke naam “Zie mij. Graag!”