Franse minister dreigt met onderzoek tegen rusthuisuitbater Orpea na opzienbarende aantijgingen

Olivier Veran, de Franse minister van Volksgezondheid, wil antwoorden van rusthuisuitbater Orpea, na de publicatie van een boek waarin tal van mistoestanden worden aangekaart. Hij bekijkt nog of een administratief onderzoek tegen een van de grootste spelers in de sector nodig is, zo schrijven Franse media. “Ik wacht tot ik feitelijke elementen heb. En als er reden is om een onderzoek te openen, zal ik dat doen. Ik zal niet aarzelen”, verklaarde de minister dinsdag.

In het boek ‘Les Fossoyeurs’ (‘De Doodgravers’) van journalist Victor Castanet, dat woensdag uitkomt bij uitgeverij Fayard maar waarvan Le Monde maandag uittreksels publiceerde, duiken gruwelijke verhalen van mistoestanden op in rusthuizen die uitgebaat worden door Orpea in Frankrijk. Er is sprake van rantsoenering van maaltijden, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Volgens de journalist, die zich baseert op getuigenissen van onder meer verzorgend personeel, zijn deze misbruiken het gevolg van de zoektocht naar “rendement” door de beursgenoteerde groep.

In een reactie maandagavond ontkende de directie alle aantijgingen uit het boek. “Die zijn leugenachtig, schandalig en bevooroordeeld”, klonk het in een persbericht, en “ze hebben enkel de bedoeling om schade aan te richten”. Topman Yves Le Masne zei op een persconferentie dat Orpea steeds kwaliteit boven financieel gewin plaatst. Volgens hem komen de getuigenissen in het boek van een kleine minderheid van rancuneuze ex-medewerkers. Orpea heeft advocaten de opdracht gegeven om gerechtelijke stappen te onderzoeken “en de waarheid aan het licht te brengen”.

Het aandeel van Orpea kreeg als gevolg van het schandaal zware klappen. Het staat nu meer dan 30 procent lager dan vorige week. De keten is ook in ons land een grote speler, met een zestigtal rusthuizen.