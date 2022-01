Denemarken moet special forces uit Mali halen, ondanks “duidelijke uitnodiging”

De Deense troepen maken deel uit van de taskforce Takuba, een samenwerking van Europese special forces die het Malinese leger bijstaan in de strijd tegen jihadistische strijders. Mali zei echter dat alle landen van de troepenmacht voorafgaande toestemming nodig hebben. De Deense eenheid was in Mali om er het land te helpen vechten tegen islamistisch terrorisme zonder instemming van de regering, zei de junta.

Kopenhagen stelt echter in een persbericht dat de Deense bijdrage was aanvaard door de vorige Malinese regering en ook “meermaals door de huidige transitieregering”. “We zijn aanwezig via een duidelijke uitnodiging van de Malinese overgangsregering met onze Europese bondgenoten, met Frankrijk aan de leiding”, aldus de Deense minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod.

Vertrek geëist

Maandagavond had de junta, die sinds de staatsgreep in 2020 aan de macht is, het vertrek van de Deense troepen geëist. Het gaat om een honderdtal soldaten, die onlangs waren aangekomen. “Momenteel is er een moeilijke diplomatieke onderhandeling met de transitieregering” over een terugkeer naar de democratie en over “de uitnodiging van de overheidsregering aan Russische huurlingen van de Wagner-groep”, aldus Kofod. “We blijven werken om uit te klaren wat de basis is van de verklaringen van de transitieregering en hun inhoud. Maar Denemarken is ter plaatse op basis van een duidelijke uitnodiging en een duidelijke juridische basis, zoals de andere landen van de operatie.”

Mali is een van de voornaamste ontvangende landen van Deense ontwikkelingshulp. Tussen 2017 en 2022 was zo ongeveer 122 miljoen euro gewijd aan het land, bedoeld voor decentralisatie en de mensenrechten. Talrijke Deense en Scandinavische ngo’s zijn actief in Mali.

Overleg

Frankrijk voert intussen een “diepgaand overleg” met de Europese partners binnen Takuba, nu de “Malinese junta zijn engagementen heeft verbroken en de provocaties vermenigvuldigt”, aldus de Franse minister van Defensie, Florence Parly. De minister benadrukte de Franse solidariteit met Denemarken. De ontplooiing van Deense troepen gebeurt “op een wettelijke juridische basis, in tegenstelling tot wat de Malinese junta vandaag zegt”.

De Franse ex-kolonie, met 20 miljoen inwoners, kampt al jaren tegen islamistische terreurgroepen. Vele milities, waarvan sommige trouw zworen aan Islamitische Staat of Al Qaida, voeren regelmatig aanslagen uit in Mali, Niger en Burkina Faso.