Unilever schrapt 1.500 managementjobs

Het bedrijf wil zijn organisatie herorganiseren rond vijf afdelingen: Schoonheid & Welzijn, Persoonlijke verzorging, Thuiszorg, Voeding en Ijsjes. Elke afdeling zal volledig verantwoordelijk worden voor zijn eigen strategie, zo meldt Unilever.

CEO Alan Jope hoopt met de nieuwe strategie sneller te kunnen inspelen op trends in de consumentenmarkt. “Groei blijft onze topprioriteit”, aldus Jope. Een slank “corporate center” zal de algemene strategie van Unilever blijven bepalen.

Of er bij Unilever in België banen zullen sneuvelen, is niet duidelijk. “Momenteel weten we het nog niet. De besprekingen zullen vanaf nu op lokaal niveau en in overleg met de werknemers beginnen om vast te stellen om welke banen het gaat”, klink het bij de Belgische communicatiemanager van de groep.