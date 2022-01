Vermist meisje (10) overleeft Russische sneeuwstorm dankzij zwerfhond

Een 10-jarig Russisch meisje is erin geslaagd om achttien uur lang te overleven in een ijskoude winterstorm. Met dank aan een zwerfhond. Dat melden de Russische kranten Komsomolskaya Pravda en The Siberian Times.

Viktoria Zaribina raakte op 13 januari vermist. Ze was voor het laatst gezien op school, in het Russische Uglegorsk. Het meisje zou onderweg naar huis verdwaald zijn, en kwam terecht in een ijskoude sneeuwstorm. De autoriteiten en een groep vrijwilligers gingen daarop massaal op zoek naar het meisje.

Na ruim achttien uur kwam er een gouden tip binnen: iemand had Viktoria zien spelen met een zwerfhond in de tuin van een appartementsgebouw, ongeveer 800 meter van haar huis. Daar trof de politie het meisje aan. Ze had beschutting gezocht onder een laag balkon, terwijl ze de zwerfhond omhelsde. “Ik was de pluizige en warme hond constant aan het knuffelen om zelf in leven te blijven”, verklaarde ze later.

Het meisje werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, maar kon dezelfde dag weer naar huis.