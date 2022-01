Amerikaans onderzoek: “Combinatie vaccinatie en infectie leidt tot superimmuniteit”

In beide gevallen is de immuunrespons veel hoger dan bij mensen die enkel zijn gevaccineerd. De onderzoekers noemen het “superimmuniteit”. Het onderzoek werd uitgevoerd voordat de omikronvariant zijn opmars maakte, maar volgens de wetenschappers geldt hetzelfde principe ook voor deze variant.

“Het risico op doorbraakinfecties is hoog omdat het virus zo wijdverspreid is”, zegt onderzoeker Fikadu Tafesse. “Wie zich laat vaccineren, heeft een betere uitgangspositie. Als je dan toch besmet raakt, zijn de klachten vaak milder en bereik je uiteindelijk een soort van superimmuniteit.”

De resultaten, die zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Immunology, zijn gebaseerd op bloedonderzoek van universiteitsmedewerkers. De eerste groep was gevaccineerd en raakte niet besmet, de tweede groep was na een infectie gevaccineerd en de derde groep had het virus opgelopen ondanks vaccinatie.

Volgens de wetenschappers kan de “hybride immuniteit” die ontstaat na de combinatie van vaccinatie en besmetting, het einde van de pandemie dichterbij brengen.